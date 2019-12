Studnie głębinowe Bielsko STROŃSKI

STUDNIE GŁĘBINOWE, PRZYŁĄCZA STUDNI GŁĘBINOWYCH, CZYSZCZENIE STUDNI STROŃSKI BIELSKO-BIAŁAZajmujemy się odwiertami studni głębinowych, oraz czyszczeniem studni głębinowych, kręgowych i cembrowanych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i wykonujemy zlecone prace na najwyższym poziomie.Zależy nam na tym aby klient był zadowolony i polecał nas dalej dlatego wszystko uzgadniamyprzed wykonaną usługą.Przyłącze studni głębinowej to kolejny ważny etap podczas budowy studnigłębinowej. Wykonując podłączenie używamy najwyższej jakości osprzętu międzyinnymi linka nierdzewna, kształtki mosiężne oraz mamy bardzo duży wybór pompgłębinowych.Cały osprzęt, pompę, zbiornik zawsze dobieramy do głębokościstudni, odległości między studnią a budynkiem oraz orientacyjną ilością zużywanejwody przez domowników tak aby przyłącze było jak najbardziej ekonomiczne isłużyło jak najdłużej. Studnie zamykamy specjalnym złączem na głębokości 1,2 mtak aby była całkowicie hermetyczna. Wykop pod rure i kabel oraz przewiert przezfundament również wykonujemy na głębokości 1,2 m aby zapobiec awariompodczas silnych mrozów.Jeżeli budynek nie został jeszcze wybudowanywykonujemy przyłącze budowlane tak aby można było korzystać z wody podczasbudowy. Jest to również dobre rozwiązanie dla osób które studnie chcą wykorzystaćtylko do podlewania roślin.Cena przyłącza: od 3000zł