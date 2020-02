Studio Śmiała 79 – studio fotograficzne i filmowe Dom Warszawa

Studio Śmiała 79 mieści się w sercu Starego Żoliborza – estetycznej, kameralnej przestrzeni z duszą i historią. Siedzibą studia zdjęciowego jest przestronny dom jednorodzinny przy pl. Słonecznym pośrodku zabytkowego, przedwojennego osiedla. Do dyspozycji fotografów i ekip wideo oddajemy 2 piętra domu. Na pierwszym piętrze znajduje się w pełni zaopatrzona kuchnia z zabytkowym pianinem, salon z tarasem oraz ogród. Na drugim piętrze zaś przestrzeń dostosowana do zdjęć biznesowych. Nasze plany stale zmieniamy dostosowując je do aktualnych potrzeb -> pamiętaj aby zawsze sprawdzić przed rezerwacją jaką mamy aranżacje :)