Studio Relaksu i Modelowania Sylwetki FABRYKA ENDORFINY

FABRYKA ENDORFINY to studio fitness, wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt PowerSlim Active, Vacu Body Space, sauna infrared, lampa kolagenowa, rollmasażer, platforma wibracyjna, pasy masujące.Udostępniamy nowoczesne urządzenia fitness wspomagające odchudzanie, likwidację cellulitu, rozstępów i kształtowanie sylwetki przy użyciu podczerwieni i jonizacji, drenażu limfatycznego, podciśnienia oraz stymulacji nerwowo-mięśniowej organizmu wywołanej drganiami mechanicznymi.Oferujemy usługi w kameralnym, eleganckim wnętrzu zapewniając optymalne, komfortowe warunki do ćwiczeń dla kobiet. Jest to miejsce, w którym Panie w różnym wieku i o różnych kształtach mogą się czuć swobodnie.Wyróżniamy się na tle istniejących klubów fitness, salonów kosmetycznych czy siłowni nowoczesnym sprzętem zgromadzonym w jednym miejscu. Naszymi atutami są również niepowtarzalna, kameralna atmosfera i indywidualne podejście do klienta, które skutkują uzyskaniem wymarzonych efektów. Opieka trenera personalnego i doradcy żywieniowego pomaga w utrzymaniu motywacji i realizacji zamierzonych celów.Niewątpliwą zaletą jest także doskonała lokalizacja naszego studia w centrum Bielska-Białej z bezpłatnym dużym parkingiem przed budynkiem.Skuteczne metody na odchudzanie połączone z relaksem w saunie infrared oraz masaż na roll masażerze wyróżniają nas na tle innych klubów fitness w Bielsku- Białej.