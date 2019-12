Studio Optyczne 44 to salony optyczne na Śląsku, działające na rynku od 2008 roku. Obecnie, nasze salony znajdziesz w Katowicach, w CH 3 Stawy i na ul. Kopernika 3, a także w Sosnowcu, w CH Designer Outlet.Studio Optyczne 44 to miejsce, w którym każda osoba, niezależnie od wieku, uzyska fachową pomoc oraz znajdzie idealnie dopasowane okulary. W naszych salonach skorzystasz z usług okulisty, ortoptysty, optometrysty i refrakcjonisty a także kupisz markowe oprawki i wiodące szkła okularowe. Oferujemy również soczewki kontaktowe oraz zapewniamy usługę ich doboru.Studio Optyczne 44 to również miejsce, w którym optyka spotyka się w modą. W ofercie posiadamy szeroki wybór okularów przeciwsłonecznych i oprawek wiodących projektantów, takich jak m.in. Tom Ford, Michael Kors czy Chanel.