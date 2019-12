Studio Foto Video DigitalHD, Berlin Foto Film

Studio Hochzeit Foto und FilmJesteśmy rodzinną Firmą i od 3 pokoleń świadczymy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie Fotografii i Filmowania. Przede wszystkim Nasz Kamerzysta i Fotograf Działa w tej branży nieprzerwanie od 1990 roku. Od samego początku swojego istnienia ogromny nacisk kładziemy na wysoką jakość naszych usług. Naszą specjalizacją jest fotografia i filmowanie Reportaży Ślubnych ale wykonujemy także Pierwsze Komunie Święte, Chrzciny, Studniówki, Fotografie i Filmy Reklamowe, Teledyski, Imieniny, Urodziny, Rocznice Ślubu a także Reportaże z koncertów i innych imprez, itd. A ponadto wreszcie.Nasz zespół fachowców posiada odpowiednie doświadczenie oraz warsztat, ale także pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Kamerzysta i Fotograf oferuje Filmowanie Reportaży z Uroczystości oraz zleceń dla małych i dużych firm. W związku z tym pracujemy na terenie Polski oraz zagranicą głównie w Niemczech. Doceniamy swobodę działań, którą nam zostawiacie przy Filmowaniu i Fotografowaniu i dziękujemy za udzielone Nam zaufanie. Dzięki Wam działamy w pełni kreatywnie, korzystając z naszego bogatego doświadczenia i nowoczesnych technologii, w związku z tym NaszKamerzysta i FotografUważa że Szczęścia nie kupicie nigdzie Miłość da Wam je Gratis. Wprowadzenie wywiadów z gośćmi weselnymi powoduje, że nasz film zyskuje cechy prawdziwego dokumentu. Ciekawe kadry, obfitość detali, uchwycenie każdego momentu wraz z muzyką potęgują emocje, sprawiają, że Nasze Filmy są ponadczasowe. Szczególnie ważna jest umiejętność współpracy z Młodą Parą. Każdy Film Weselny, jest wyjątkowy i bezkonkurencyjny. Jako Studio Hochzeit Foto und Filmz pewnością jeszcze bardziej cenimy sobie indywidualny kontakt z Państwem. Dlatego wspólnie planujemy każdy element składający się na efekt końcowy. Po wspaniałej uroczystości pozostają tylko wspomnienia. Film i Fotografie ze Ślubu i Wesela pozwalają utrwalić każdą wyjątkową i wzruszającą chwilę. Po to jesteśmy, aby Film i Fotografie pozostały z Wami na Zawsze. I dla tego, przede wszystkim: Spełniamy Wasze Najskrytsze MarzeniaKochamy To Co Robimy, i Robimy To Co Kochamy.KontaktStudio Foto Video Hochzeitsfilm und Hochzeitsfototel. – Jakub – 0048 504 910 758,tel. Tomek – 0049 176 712 434 68email: kamerzysta.fotograf.szczecin@gmail.com