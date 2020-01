STOMATOLOGIA KAMIENICA 25 - dentysta Szczecin, implanty

Najlepszą wizytówką człowNajlepszą wizytówką człowieka jest zdrowy i piękny uśmiech. Dowód na to stanowi fakt, że to właśnie zęby i oczy przyciągają najwięcej uwagi naszego rozmówcy i to na nich właśnie skupia się jego wzrok. Profesjonalne wybielanie zębów w gabinecie jest najbardziej popularnym zabiegiem stomatologii estetycznej. Zabieg odbywa się pod kontrolą lekarza oraz przy użyciu preparatów o wyższym stężeniu niż w przypadku wybielania w domu metodą nakładkową.Zapraszamy na taki zabieg do naszego gabinetu stomatologicznego, gdzie wykonany jest on przez naszych lekarzy i asystentki, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach, oraz przy użyciu sprzętu wykorzystującego najnowsze technologie.ieka jest zdrowy i piękny uśmiech. Dowód na to stanowi fakt, że to właśnie zęby i oczy przyciągają najwięcej uwagi naszego rozmówcy i to na nich właśnie skupia się jego wzrok.