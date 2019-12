Spranda Eco Professional

Spranda to ekologiczne malowanie i odgrzybianie łazienek i kuchni.Powstaliśmy, by pomóc Wam w renowacji zagrzybionych ścian i by problem już nie wracał.Zdajemy sobie sprawę jak toksyczne i nieestetyczne są grzyby pleśniowe w domu dlatego, stworzyliśmy linię produktów w pełni ekologiczną a przy tym niezwykle skuteczną.System składa się ze środka do czyszczenia grzybów pleśniowych ASG (na bazie esencji z drzewa herbacianego), gruntu i farby z nanosrebrem.Zachęcamy do zakupu w naszym sklepie internetowym.