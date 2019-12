Solidne meble sosnowe - Meble Katmandu

Jesteśmy producentem i sprzedawcą białych mebli z naturalnego drewna. W naszej ofercie dostępne są meble sosnowe i dębowe do salonu, jadalni, sypialni, pokoju dziecięcego. Osobom szukającym stylowych mebli do domu polecamy:szafy,komody,regały,witryny,krzesła,łóżka,stoły,biurka,szafki nocne.Oferowane przez nas meble zachwycają niebanalnym designem i naturalnym wyglądem drewna. Do ich produkcji wykorzystujemy lite drewno, które sprawia, że meble Katmandu wyróżniają się:trwałością,niepowtarzalnym stylem.Do naszych mebli wykorzystujemy w pełni ekologiczne powłoki, które pozwalają uzyskać pełnię naturalnego wyglądu drewna.