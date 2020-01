SMX Design Sebastian Szufnara

SMX Design to firma zajmująca się projektowaniem oraz realizacją nowoczesnych i designerskich dodatków do wnętrz jak lampy, meble, dekoracje, zegary, a także innych przedmiotów codziennego użytku. Firma oferuje również usługi z obszaru druku 3D, cięcia laserem surowców typu sklejka, plexi i innych tego typu, a także wykonywania grawerów na indywidualne zlecenie klienta. Ponadto w SMX Design istnieje możliwość zakupu prezentów na wszelkie okazje. Każdy artykuł wykonany jest precyzyjnie z materiałów najwyższej jakości i z troską o najmniejszy szczegół. Wszystko po to, by w pełni spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów oraz nadać wnętrzu nowatorski i interesujący wygląd.