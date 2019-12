Słodziaki – żłobek niepubliczny w Krakowie

Słodziaki to krakowski żłobek, do którego maluchy wracają zawsze z radosnymi minkami. Obiekt zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia, proponując warunki, które nie pozwalają na nudę. Nasze przedszkole niepubliczne w Krakowie może zaoferować pociechom doskonale spędzony czas, a to dzięki: małym grupom (podział na młodsze i starsze smyki), ciekawym zajęciom rozwojowo-edukacyjnym, lekcjom języka angielskiego, dużym i doskonale wyposażonym salom, zdrowemu cateringowi czy własnemu placowi zabaw. Opieką nad dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz pasją, które przekładają się na bezpieczeństwo maluszków i maksymalne wykorzystanie czasu spędzonego w naszym ośrodku. Rodziców z pewnością ucieszy również fakt, że Słodziaki to żłobek z dofinansowaniem, w którym możliwe jest uzyskanie wsparcia z programu Maluch+ oraz dotacji Gminy Miejskiej Kraków.