Sklep turystyczny online – Sklep Górski Taternik

Sklep Górski Taternik to sklep turystyczny online, w którym można zaopatrzyć się w doskonałej jakości sprzęt górski, trekkingowy, wspinaczkowy oraz alpinistyczny. W naszej propozycji znaleźć można odzież, obuwie, plecaki, akcesoria outdoorowe oraz specjalistyczny sprzęt do wysokogórskich przygód. Najpopularniejsza oferta sklepu obejmuje następujące kategorie produktów: buty trekkingowe, podejściowe, wysokogórskie, kurtki górskie – turystyczne oraz ocieplane, plecaki turystyczne i rowerowe. W sklepie outdoorowym Taternik można także zaopatrzyć się w wysokiej jakości sprzęt wspinaczkowy: buty, liny, raki. Proponujemy takie marki jak: Arc’teryx, Columbia, The North Face, Marmot, Patagonia, Scarpa. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu turystycznego.