Składanie mebli Agata, Black Red White, Abra, Ikea Gliwice i okolice

Szybkie terminy i solidność wykonania! Oferuje skręcanie Państwa mebli oraz montaż. Wszyscy producenci.Mogą to być całe kuchnie jak i poszczególne szafki, łóżka, stoły, regały czy też szafy oraz inne meble.Przerabianie gotowych szafek itp. Zabudowa wnęk jako szafy lub szafki według Państwa upodobań.Oferuję również wykonanie szaf, regałów, szafek.Wykonywałem zlecenie z Urzędu Miasta Gliwice i współpracowałem z jedną z Gliwickich szkół, co gwarantuje prawidłowe wykonanie powierzonych zleceń.Zachęcam do kontaktu.PozdrawiamMariusz