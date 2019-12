Ski2sky - Polska szkoła narciarcka we Włoszech

Ski2sky to polska szkoła narciarska działająca we Włoszech. Szkołe tworzą doświadczeni instruktorzy doświadczeni w pracy z dziećmi, młodzieżą jak również dorosłymi. Szkoła podchodzi indywidualnie do każdego z kursantów, posiada również lekcje dla osób dopiero zaczynających przygodę z narciarstwem, jak również doświadczonych narciarzy chcących podszkolić swoje umiejętności. Szkoła organizuje zajęcia w miejscach takich jak MarillevaFolgrida, Madonna di Campiglio, Passo del Tonale czy dowolnym innym stoku w ramach oferty specjalnej. Szkoła posiada licencję Polskiego Związku Narciarskiego i Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy.