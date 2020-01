Siatki Sportowe Domeks

Siatki do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa ziemnego, a także piłkochwyty, łapacze, kotary dzielące i siatki ochronne - to przykłady produktów oferowanych przez firmę Domeks. Znajdują one zastosowanie w przypadku boisk sportowych i szkolnych, orlików, stadionów i jako zabezpieczenie na stokach narciarskich lub przed zwierzętami. Linki wykonane są z wytrzymałego polipropylenu i polietylenu, który doskonale nadaje się na ekspozycję na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, nasłonecznienie, wiatr, a także uszkodzenia mechaniczne. Firma proponuje linki o różnej średnicy oraz wielkości oczek, a również siatki węzłowe i bezwęzłowe. Możliwe jest wprowadzenie szerokiej gamy kolorów, które mogą odpowiadać na przykład barwom klubowym zespołu. Siatki posiadają niezbędne certyfikaty, dzięki czemu mogą być zamontowane na boiskach przeznaczonych do gry dla dzieci i młodzieży. Domeks dysponuje możliwościami przygotowania siatek w rozmiarach ustalanych indywidualnie i na specjalne zamówienie.