Scrascom laptopy poleasingowe - taniej do 70%

Laptopy poleasingowe Scrascom to cenna alternatywa dla laptopów z marketu i znacząca oszczędność dla firm wyposażających nowe stanowiska pracy. Laptop poleasingowy, w stanie jak nowy, w klasie A+ pozwala bez skrępowania pokazać się z nim na spotkaniu biznesowym, bądź wydać go jako narzędzie pracownikowi, bez ryzyka jego demotywacji. Oferujemy wyłącznie biznesowe komputery i laptopy poleasingowe firm Dell, Lenovo i HP. Zapewniamy 12 miesięcy gwarancji na zakupiony sprzęt poleasingowy i oferujemy kompleksowy serwis pogwarancyjny. Wystawiamy pełne faktury VAT 23%. Dzięki współpracy ze Scrascom, przedsiębiorca może zaoszczędzić do 70% kosztu nowego miejsca pracy w firmie. Prestiżowy laptop Dell, z procesorem Intel Core i5, 4GB pamięci RAM, 120GB szybkiego dysku SSD jest dostępny w Scrascom w cenach już od 900zł brutto. W cenach zakupionych laptopów otrzymujecie Państwo legalny system operacyjny Windows 10.