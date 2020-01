Roltraw - trawa w rolkach

Nasza oferta to trawa w rolkach, która świetnie sprawdza się przy zakładaniu. Takie rozwiązanie pozwala na szybką aranżację przestrzeni oraz możliwość użytkowania jej od zaraz. Trawę rolowaną przygotowujemy do transportu tak, by nie uległa zniszczeniu. Po rozłożeniu trawy wystarczy ją podlać, w ciągu kolejnych 2 - 3 tygodni zakorzenia się w podłożu.