Restauracja Peperone Przewóz

Peperone to szczególna restauracja, jaka zadziwi Cię rozmaitością potraw w swoim menu. Oferujemy wyborne pizze tworzone według włoskich receptur, wypiekane w tradycyjnym piecu do wypieku pizzy, a ponadto zjesz u nas smaczne zupy, dania obiadowe jak piersi z kurczaka, kotlety schabowe, łosoś, makarony lub burgery w wielu odsłonach. Zapraszamy Cię do naszego lokalu jak i również do zamówienia z dostawą do domu. Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne promocje, zobacz już dziś!