PV-MET sp. z o.o. producent i hurtownia akcesoriów fotowoltaicznych.Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży elementów montażowych (konstrukcyjnych) do branży fotowoltaicznej. Robimy to skutecznie od kilku lat, wcześniej zdobywając doświadczenie za granicą, kiedy branża energii odnawialnej zapoczątkowała w Europie Zachodniej. Nasza wiedza i doświadczenie pomaga naszym klientom realizować się zawodowo zdobywając nowe rynki handlowe i usługowe.Nasza firma posiada własne zaplecze produkcyjne co sprawia, że jesteśmy niezależnym dostawcą o pewnej pozycji na rynku, współpracujemy zarówno z czołowymi hurtowniami z branży fotowoltaicznej jak i indywidualnymi odbiorcami, którzy zajmują się usługami instalacyjnymi w całej Polsce.W naszej ofercie można znaleźć wszystko co potrzebne jest do montażu kompletnej instalacji solarnej.Współpraca z nami gwarantuje nie tylko dobrą jakość i ceny, ale również wsparcie doświadczeniem i naszą wiedzą. Wierzymy, że w ten sposób buduje się dobre relacje i wzajemny rozwój. Nasz zespół ciągle poszukuje nowych rozwiązań w branży – dzięki nam nasi Klienci na bieżąco zdobywają cenne informacje co ma duży wpływ na ich sukces na rynku.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.