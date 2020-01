Psychoterapia Wrocław

Zajmuje się psychoterapią, wsparciem, a także leczeniem osób z trudnościami natury emocjonalnej i psychicznej oraz zaburzeniami osobowości, m.in. borderline, narcystycznymi. Oferuję pomoc osobom ze stanami depresyjnymi, lękowymi, a także które czują, że nie decydują o swoim życiu, nie panują nad swoimi emocjami czy zachowaniem, mają trudności w nawiązaniu lub utrzymywaniu bliskich, intymnych relacji, nie realizują swoich celów zawodowych czy życiowych. Zapraszam na wstępną konsultację do mojego gabinetu we Wrocławiu. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, który wymaga stosowania się do kodeksu etyki psychoterapeuty, związany m. in. z tajemnicą zawodową czy też superwizją. Ponadto cały czas rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach.