Przeprowadzki Częstochowa Transport

Firma EWIX od kilkunastu lat specjalizuje się w przeprowadzkach oraz transporcie.TRANSPORT - rzeczy, przedmiotów, urządzeń, towarów na euro-paletach, nietypowy itp.PRZEPROWADZKI - mieszkań ,domów, firm, biur, instytucji.Oferujemy dwa warianty przeprowadzek:1) Podstawowy - podstawienie samochodu z kierowcą.2) Standardowy - zabezpieczenie / wynoszenie / transport / wnoszenie..Posiadamy niezbędne materiały do profesjonalnego wykonania przeprowadzki tj. folie stretch, pasy transportowe, maty do zabezpieczenia.-Utylizacja- zbędnych mebliCeny ustalane są indywidualnie do każdego zlecenia.tel. 509-120-894Domeną naszej firmy jest perfekcyjne wykonanie usługi i zadowolenie Klienta.Więcej informacji na stronie firmowej www.fhuewix.entro.plZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!