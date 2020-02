Przedszkole Niepubliczne „Latawce dmuchawce”

„Latawce dmuchawce” to przedszkole niepubliczne mieszczące się w Poznaniu. W ramach czesnego przed dzieckiem otwierany jest nowy świat, w którym każdy dzień wypełniają zajęcia wychodzące ponad program innych przedszkoli. Podopieczni mogą skorzystać z zabawek i pomocy edukacyjnych przygotowanych zgodnie ze szkołą Montessori, a oprócz rytmiki, muzyki i tańców, również biorą udział w ćwiczeniach językowych pod okiem wykształconego logopedy, zajęciach z sensoplastyki czy pielęgnują rozwój ruchowy poprzez uczestnictwo w piłkarskiej Akademii Reksia. Korzystając z kulturalnych ofert Poznania, dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Latawce dmuchawce” mają liczne okazje do tego, aby wyjść poza teren ośrodka na wycieczki, koncerty oraz do teatrów. Misją przedszkola jest zagwarantowanie wszystkim dzieciom jednakowej możliwości rozwijania swoich talentów i wszechstronnej edukacji poprzez indywidualne podejście i motywowanie dzieci do poznawania świata za pomocą wszystkich zmysłów.