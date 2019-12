Każdy absolwent Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie ma zagwarantowaną możliwość uczenia się w III Prywatnym LO, zlokalizowanym w tym samym budynku, przy ul. Sławkowskiej 20, gdzie jest doskonały dojazd z innych części Krakowa. Chętnych na udział w rekrutacji do szkoły zapraszamy do kontaktu z dyrekcją:Rekrutacja to indywidualne rozmowy z kandydatami i ich rodzicami. W miarę możliwości szkoła chętnie przyjmuje uczniów chcących przenieść się z innych placówek. Zapewnia wsparcie w aklimatyzacji, ciepłą atmosferę, pomoc dla osób z trudnościami w nauce i zachowaniu. Znajdą tu miejsce także dzieci z dysleksją czy innym stwierdzonym zaburzeniem. Jednocześnie nauczyciele szkoły starają się zauważać i pomagać w rozwoju jednostkom szczególnie wyróżniającym się, utalentowanym. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej, by stwierdzić, że Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie to miejsce dla twojego dziecka.