Provocater to marka lakierów hybrydowych - niepowtarzalnych, bezpiecznych i wyjątkowo napigmentowanych. Charakterystyczne, smukłe buteleczki skrywają wysokiej klasy produkty do samodzielnego tworzenia manicure hybrydowego. Lakiery hybrydowe Provocater to głębia koloru, niepowtarzalny blask, jedwabista konsystencja i trwałość. Marka oferuje również wszystkie produkty, niezbędne do samodzielnego wykonania manicure hybrydowego - od akcesoriów i preparatów aż po lampy UV LED.