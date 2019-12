Profesjonalne biuro tłumaczeń - Twoje Biuro Tłumaczeń

Twoje Biuro Tłumaczeń w Krakowie najlepszej jakości usługi kieruje nie tylko do firm, jak i indywidualnych osób w całym kraju oraz zagranicą. Polecamy: - przekłady pisemne - uwierzytelnione i zwykłe, - przekłady ustne - konsekutywne i symultaniczne, - weryfikacje i korekty tekstów, - wynajem urządzeń do przekładów symultanicznych, - techniczną obsługę wydarzeń, - transkrypcje nagrań. Przekładami z różnych obszarów zajmują się wyłącznie tłumacze wyspecjalizowani w danej branży. Popularne obszary tłumaczeń to np. prawo, ekonomia, finanse, informatyka, medycyna, chemia, marketing, public relations, kultura i sztuka, Unia Europejska. Twoje Biuro Tłumaczeń gwarantuje szybką wycenę zamówień - w ciągu 15 minut od zgłoszenia, czy to przez Internet, czy w bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie.