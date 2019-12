Producent Kabli - HELUKABEL

Oferujemy szeroki wybór kabli, przewodów, osprzętu kablowego oraz profesjonalnych narzędzi. Posiadamy w ofercie między innymi:- kable sterownicze,- kable do przesyłu danych,- kable światłowodowe i do transmisji danych,- kable telekomunikacyjne,- dławiki kablowe,- węże ochronne do kabli,- prowadnice kablowe,- nożyce do kabli,- ściągacze izolacji.Dostępne w naszej ofercie kable, osprzęt kablowy oraz narzędzia są zgodne z najnowszymi wytycznymi oraz normami. Zapewniamy dużą dostępność sprzedawanych przez nas produktów, co przekłada się na bardzo krótki czas realizacji zamówienia.Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze właściwych kabli, narzędzi czy osprzętu.