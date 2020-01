Producent basenów z drewna - ABATEC

Chcesz dołączyć do swojej oferty nowoczesne, ekologiczne baseny? Zdecyduj się na współpracę z producentem basenów z drewna. Naszym dystrybutorom oferujemy wysokiej jakości baseny z drewna pozyskiwanego ze Skandynawii, które jest trwałe i wytrzymałe. Gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników dzięki zastosowaniu zdejmowanych schodków oraz nierdzewnych gwintów, dzięki którym minimalizujemy ryzyko skaleczenia i samoistnego rozkręcenia się basenu. W naszej ofercie znajdują się baseny drewniane o różnorodnych rozmiarach i kształtach, a największe z nich mają nawet 10 metrów długości i 120 cm wysokości. Profesjonalnie deski to stuprocentowa pewność bezpieczeństwa, a zastosowanie drewna sprawia, że basen nie powoduje alergii. Zapraszamy do kontaktu klientów polskich i zagranicznych!