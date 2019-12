PRODENTO - Protetyka i sklep protetyczny

Gabinet protetyczny w Gdańsku oferuje szeroką gamę usług. Odtwarzamy pierwotne warunki zgryzowe po utracie zębów lub ich uszkodzeniu, tym samym zapobiegając przesuwaniu się zębów, zanikom kości i dziąseł, a nawet bólom głowy i stawu skroniowo- żuchwowego. Specjaliści w naszym gabinecie protetycznym pomagają także pacjentom wymagającym rehabilitacji po operacjach. Oferujemy również usługi z zakresu stomatologii estetycznej, czyli poprawiamy kształt lub kolor zębów. Gabinet protetyczny w Gdańsku powstał, bo zależy nam na najwyższej jakości leczenia i maksymalnym komforcie naszych pacjentów. Wizyta w gabinecie protetycznym w Gdańsku zawsze oznacza indywidualne podejście do pacjenta i rozpoczyna szczegółowym wywiadem. Nasi specjaliści pracują na najnowocześniejszym sprzęcie i korzystają ze sprawdzonych na całym świecie technologii. Zapraszamy pacjentów do naszego gabinetu protetycznego, pomożemy poprawić Twój uśmiech. Profesjonalistom natomiast polecamy nasz sklep protetyczny. Oferujemy najwyższej jakości sprzęt protetyczny i stomatologiczny. Jesteśmy przedstawicielami wielu renomowanych firm z branży protetycznej. W naszym sklepie protetycznym udzielamy także niezbędnego fachowego doradztwa i wsparcia merytorycznego. Nasi wykwalifikowani pracownicy nieustannie się doszkalają, by być na bieżąco w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Zapraszamy do wypróbowania naszej najnowszej oferty oraz zapoznania się z promocjami i możliwościami otrzymania korzystnych rabatów.