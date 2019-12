Firma Plandex INC Sp. z o.o. Sp. kom. przygotowała wyjątkową ofertę dla osób, które szukają nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Oferuje mieszkania na sprzedaż we Wrześni i okolicach. Ceny za dwupokojowe lokale zaczynają się już od 122 000 zł, co daje szansę na bardzo korzystną inwestycję. Lokalizacja ma wiele zalet. Umożliwia sprawny i komfortowy dojazd do Poznania, a zarazem zapewnia spokój i kameralne warunki do życia. Zakupem zainteresowane są osoby w różnym wieku. Każdy może znaleźć rozwiązania idealne dla siebie.