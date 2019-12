Pizzeria Salti Lublin

Jesteś wielbicielem pizzy i chciałbyś wypróbować nowych jej odsłon? Zdecydowanie wstąp do pizzerii Salti w Lublinie! Wyborne, chrupiące ciasto, świeże składniki i wyjątkowe sosy do naszych pizz sprawią, iż na pewno do nas jeszcze wrócisz. Oferujemy przeróżne wersje smakowe, które z pewnością trafią w Twoje smakowe gusta. W naszym menu oprócz pizzy znajdziesz także smakowite kanapki, burgery, sałatki, zapiekanki bądź dania mięsne. W pizzerii Salti możesz zjeść w lokalu, a także zabrać swoje zamówienie na wynos albo wybrać opcję dostawy do domu. Zapoznaj się z naszymi ciekawymi promocjami.