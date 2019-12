P.H. Gutex - druty i taśmy oporowe

Gutex to oficjalny dystrybutor rozwiązań marki Kanthal. Oferta naszej firmy obejmuje też sprzedaż rurek miedzianych, drutów termoparowych, modułów grzejnych, kaset dyfuzyjnych i rolek transportowych. Asortyment oferowany przez naszą firmę to starannie wyselekcjonowane produkty spełniające najwyższe normy. Stale poszerzamy też ofertę i przez cały czas służymy naszym klientom profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu i wizyty w siedzibie naszej firmy.