NRENT wypożyczalnia aut

Wypożyczalnia Aut osobowych , dostawczych i lawet.Auta osobowe już od 39zł za dobęJesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się wypożyczalni samochodów. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wynajmem aut osobowych, dostawczych oraz autolawet. Każdy z samochodów jest w 100 % sprawny, serwisowany regularnie oraz posiada pełen pakiet ubezpieczeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy pomoc i doradztwo w wyborze odpowiedniego auta, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje.Wstawiłeś samochód do warsztatu? Potrzebujesz przewieźć rzeczy przy przeprowadzce? Planujesz podróż poza miasto? Potrzebujesz transportu z lub na lotnisko? Nasze samochody czekają na Ciebie!Działamy na terenie Szczecina, Polic, Goleniowa, Gryfina, Pyrzyc. Nie musisz jechać do centrum miasta, auto możemy podstawić pod wskazany adres. Istnieje możliwość dostarczenia auta na lotnisko w Goleniowie lub Berlinie (za dodatkową opłatą). Samochód możesz wynająć w trybie krótkoterminowym, średnioterminowym oraz długoterminowym.Tanio, szybko, bez zbędnych formalności. Procedura trwa tylko 5 minut!Zadzwoń do nas:720 850 550lub720 85 05 58Ponadto oferujemy wynajem lawety . W naszych usługach znajdziecie Państwo POMOC DROGOWĄ . Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz dotarcie we wskazane miejsce w możliwie najkrótszym czasie.Kiedy przytrafiła Ci się awaria samochodu i pojazd nie jest w stanie się przemieszczać, bądź uległeś kolizji, holowanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. Lepiej skorzystaj z wynajmu autolawety lub Naszej POMOCY DROGOWEJ.Dostosowaliśmy ceny wynajmu naszych samochodów tak, aby były one „na każdą kieszeń”. W przypadku wynajmu długoterminowego przygotowujemy indywidualną ofertę.Auto jakie otrzymujesz jest czyste, sprawne i posiada klimatyzację.