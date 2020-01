Nowe mieszkania Poznań - Fama Jeżyce

Fama Jeżyce to jedno z największych nowych osiedli realizowanych na poznańskich Jeżycach. To miejsce, w którym każdy znajdzie mieszkanieprzystosowane do swoich potrzeb. Pierwszy etap składa się z dwóch budynków z lokalami handlowo-usługowymi, dziedzińcem pozwalającym budować sąsiedzkie relacje, podziemnym parkingiem wraz z rowerownią, serwisem rowerowym i punktem ładowania samochodów elektrycznych. Znajdziemy tutaj także elementy sztuki, a wszystko to zaprojektowane w myśl zachowania swoistego klimatu Jeżyc. Lokalizacja osiedla zapewnia mieszkańcom swobodny dostęp do miejsc, gdzie mogą przyjemnie spędzać czas - kawiarni, knajpek, sołackich parków, placów i skwerów, a także pozwala sprawnie dotrzeć do centrum miasta. By mogli żyć wygodnie - tak, jak lubią.