Normobaria - Józef Stelmach

Normobaria to śmiała metoda leczenia wielu niedogodności. Jeśli zamieszkują Państwo na Mazurach lub też są tutaj na urlopie - serdecznie zapraszamy do doświadczonej komory normobarycznej. Fachowe doradztwo i obsługa, najwyższy standard działania oraz gwarancja poprawy zdrowia - oto, co możemy zaoferować!