Ncpack.pl - galanteria biurowa

Zapraszamy na stronę internetową www.NCpack.pl! Jest to sklep online, w którego ofercie znajdziesz różnorodne produkty do pakowania. Nie brakuje tutaj zarówno artykułów do pakowania prezentów i drobnych upominków, jak i pudełek ozdobnych na drobne przedmioty czy różnorodnych artykułów do organizacji biura - segregatorów, pudełek na dokumenty, magazyny lub płyty CD.NC KOPERTY Spółka z o.o.Człekówka 10005-340 KołbielTel.: +48 22 780 41 10NIP: 8470000562REGON: 79050467http://ncpack.pl/