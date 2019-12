Naprawa ,serwis sprzętu fitness ,rowery treningowe bieżnie atlasy trenażery orbitreki

MECHANIK MOBILNY Naprawa serwis, rowery treningowe, bieżnie , atlasy , trenażery eliptyczne ,siłownia serwis mobilny, orbitreki oraz różnego rodzaju sprzęt fitness.Naprawiamy Sprzęt Rehabilitacyjny wyciągi linkowe,podnośniki,a (także wózki inwalidzkie).Rotory.wyciągi podnośniki itp; Serwisujemy sprzęt fitness oraz sprzęt rehabilitacyjny z dojazdem do klienta Warszawa oraz wyjazdy w Polskę do ustalenia .Stworzyliśmy kompleksowe usługi przy remontach maszyn, serwis, konserwację, roczne przeglądy i renowację. W ramach serwisu prowadzimy oględziny stanu technicznego, napędu, stanu zużycia, elementów nośnych oraz pozostałych elementów.WYSTAWIAMY PROTOKOŁY POTWIERDZAJĄCE PRZEGLĄD TECHNICZNY.W zakresie umowy serwisowej z naszym klientem zapewniamy utrzymanie urządzeń w stałym ruchu oraz gwarantujemy szybki dojazd. Zwracamy uwagę na jakość wykonywanych przez nas usług oraz bezpieczeństwo pracy urządzeń.Posiadamy części zamienne do urządzeń fitness, zapewnia to szybko i sprawną naprawę.Posiadamy uprawnienia w zakresie realizacji prac.Składamy urządzenia nowo zakupione w domu klienta.NAPRAWIAMY TAPICERKĘ W MASZYNACH SIŁOWYCH ŁAWKI,ATLASY ITP; WYWIEZIEMY NIE POTRZEBNY SPRZĘT SPORTOWY- USZKODZONY DZWOŃ 607715169.SKUP SPRZĘTU FITNESS CARDIO.NAPRAWA I REGENERACJA ELEMENTÓW MASZYN. Szybki DOJAZD Warszawa i okolice i WYJAZDY W POLSKĘ mechanikmobilny:Klienci nasi to spa,kluby, siłownie domowe,szpitale,sale rehabilitacyjne,siłownie szkolne,miejskie ośrodki sportu,policja,straż pożarna,urzędy gminne i państwowe,jednostki wojskowe,hotele,sanatoria,ambasady.Zapewniamy kompleksowe naprawy sprzętu przez wyspecjalizowany personel serwisowy.UWAGA: Naprawiamy prawie każdy model sprzętu oraz Oferujemy TRANSPORT I MONTAŻ SPRZĘTU FITNESS W DOMU LUB NA SIŁOWNI.Serwisujemy sprzęt fitness i Rehabilitacyjny firm Kettler York Fitness BH Fitness Natilus Life Fitness Schwin Techno Gym Buffalo Reebok Roger Black Matrix Horizon Fitness Gold's Gym Athena Hammer Spokey North Face Columia Arena Sportfit Body Sculpture Pliant oraz proform domyos i inne. bieżnie treningowe,rotory ćwiczeń nóg,podnośniki,chodziki,wózki inwalidzkie mechaniczne i elektryczne,rowery treningowe, platformy wibracyjne,rowery,generatory, orbitreki,nordictrack,domyos,proform,i inne Wykonujemy Również serwis pogwarancyjny sprzętu zakupionego w sklepach Decathlon,Go Sport itp,interSport.WARSZTAT MOBILNY Z DOJAZDEM DO KLIENTA. http://www.serwisfitness24.pl/ biuro lub zgłoszenia; mechanikmobilny@wp.pl lub SZYBKIE ZGŁOSZENIA SMS:607715169.Mechanikmobilny Konstancin -Warszawa Grochów Praga Południe 607715169Mechanikmobilny Płock 725222527Mechanikmobilny Lublin 725222527Mechanikmobilny Starachowice 725222527Mechanikmobilny Łódź 725222527OFERUJEMY PROGRAM OPIEKI SERWISOWEJ to przejrzysty system współpracy pomiędzy naszą firmą oraz bezpośredni kontakt z klientem i stały opiekun serwisowy.Oferujemy dobre pomysły i odpowiednią realizacje projektów Jesteśmy otwarci na każda współpracę. Szybki DOJAZD Warszawa i okolice i WYJAZDY W POLSKĘ mechanikmobilny