My Dla Was - organizacja ślubów i wesel

Zajmujemy się kompleksową organizacją ślubów i wesel na terenie Trójmiasta. W tej branży działamy już od lat organizując imprezy firmowe oraz wesela. Jesteśmy certyfikowanymi konsultantkami ślubnymi. Nasze drogi skrzyżowały się wiele lat temu a połączyła nas przyjaźń na dobre i na złe, która trwa do dnia dzisiejszegoMy dla Was jest agencją ślubną, w której zajmujemy się kompleksową i częściową organizacją ślubów i wesel. Oferujemy współpracę na każdym etapie organizacji uroczystości ślubno – weselnych. W ofercie mamy również konsultacje ślubne dla Par planujących ślub i ślubne SOS. Każdym ślubem zajmujemy się osobiście i do każdej Pary Młodej podchodzimy indywidualnie. Skutecznie planujemy, przygotowujemy i koordynujemy przyjęcia w najdrobniejszych szczegółach zachwycając nawet najbardziej wymagających klientów.