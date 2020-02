Motorowe Mazury

Firma, której siedziba znajduje się w słynnym wśród miłośników Mazur Giżycku, ma szeroką flotę, ale i tak w szczycie sezonu warto zawczasu dokonać rezerwacji. To świetny pomysł między innymi dla rodzin czy grup przyjaciół, zwłaszcza że wspólny rejs zbliża, integruje i dostarcza mnóstwa frajdy. Poza tym jest się cały czas w pięknym otoczeniu przyrody, na świeżym powietrzu, daleko od zakorkowanego miasta i codziennych obowiązków.Czarter bez patentu wymaga jedynie:•kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów,•wniesienia opłaty rezerwacyjnej,•zaplanowania idealnego rejsu w doborowym towarzystwie.Cała reszta to już kwestia pogody, oczekiwań i podziału obowiązków na pokładzie. Mazury są krainą, którą najbardziej docenia się z powierzchni wody, dlatego czarter jest tak bardzo kuszącą wizją. Kto raz przeżył taki wypad, z reguły chce go powtórzyć. Zupełnie nowym oraz stałym klientom MotoroweMazury.pl gwarantuje atrakcyjne rabaty.