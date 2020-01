"MODULO" STUDIO TRENINGU I MODELOWANIA SYLWETKI EWA LUNIAK

MODULO” – studio treningu EMS i masażu próżniowego to jedyne takie i wyjątkowe miejsce na mapie Trójmiasta.Wyjątkowe bo tworzone przeze mnie z pasji i z pasją. Ale też z autorskim pomysłem łączącym trening EMS i zabieg masażu próżniowego.Studio jest zaprojektowane w stylu rustykalnym / ciepłym i klimatycznym / by stworzyć komfort klientów oferując trening w kameralnej atmosferze jak w domu.Trening trwa 20 min a odpowiada 3 godzinom spędzonym na siłowni, odbywa się raz w tygodniu.Oferujemy treningi prowadzone z użyciem konsoli EMS, światowej klasyniemieckiego lidera firmy Miha Bodytec z certyfikatem jakości, który daje gwarancję bezpiecznych ćwiczeń. Masaż próżniowy jest wykonywany urządzeniem Primelle od firmy Sfera Cosmetology- producenta sprzętu dla medycyny estetycznej i kosmetologii.To wszystko w połączeniu z profesjonalizmem i przyjaznym personelem pozwoli Ci poczuć się wyjątkowo.U nas zostaniesz obsłużony kompleksowo- przyjdź a my zajmiemy się resztą.