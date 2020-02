Mieszkania w Gniewkowie - komfortowe mieszkania w niskiej cenie

Budowa apartamentów została podzielona na 3 etapy. Są to budynki w zabudowie szeregowej o metrażach: 61 m2 oraz 77 m2. Składają się z salonu z aneksem kuchennym, wiatrołapu i toalety na parterze, dwóch sypialni i łazienki na piętrze (mniejsze mieszkania). Salon z aneksem kuchennym, wiatrołapem i toaletą na parterze, trzy sypialnie i łazienka na piętrze to rozkład pomieszczeń większych mieszkań. Każde mieszkanie posiada balkon i taras. Oferowane nieruchomości idealne są dla rodzin z dziećmi, singli oraz par. Zachęcamy do kontaktu w celu zdobycia większej ilości informacji.