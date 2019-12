Mieszkania deweloperskie – DOM-EKO

Jesteśmy rodzinną firmą deweloperską z wieloletnim doświadczeniem na poznańskim rynku nieruchomości. Naszą specjalizacją są komfortowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych, wyposażonych w windy oraz podziemne garaże.Cechą charakterystyczną naszych mieszkań jest to, że są budowane z najwyższej jakości naturalnych materiałów. Dzięki temu inwestycje DOM-EKO posiadają:podwyższoną energooszczędność,świetne parametry izolacji termo-akustycznej.Wykorzystanie naturalnych materiałów to nie jedyna zaleta budowanych przez nas mieszkań. Największe atuty naszych inwestycji to:atrakcyjne lokalizacje, w pobliżu terenów zielonych,kameralna zabudowa,funkcjonalny rozkład pomieszczeń,komfortowe rozwiązania na inwestycjach,duże przeszklenia, duża ilość naturalnego światła,przestronne balkony, tarasy, loggie lub ogródki,podziemne hale garażowe, stojaki na rowery, komórki lokatorskie, stacje ładowania aut elektrycznych, wysoka jakość wykonania.DOM-EKO to naturalne mieszkania blisko natury.