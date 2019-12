Michał Hojnowski

HOH Group s.c. to marka z konkretnymi tradycjami, jaka zajmuje się tłumaczeniami. Współpraca z dużym gronem tłumaczy sprawia, iż w naszej propozycji znajdziesz tłumaczenia większości języków europejskich. Nasze grono obejmują wyłącznie zaufane osoby, dokładnie wyszukane wśród sporej ilości kandydatów. HOH Group s.c. to także tłumaczenia przysięgłe. Jesteśmy do dyspozycji z Klientem 7 dni w tygodniu a przetłumaczone dokumenty dostarczamy listem poleconym w niezwykle szybkich terminach. Nasze przedsiębiorstwo znajduje się w Krakowie, gdzie gorąco wszystkich zapraszamy.