MAT-DENT Gabinet Stomatologiczny Mateusz Kufieta

Oferujemy pełny zakres usług stomatologicznych, włącznie z najnowocześniejszą, bezpieczną metodą wybielania zębów, wysoki poziom wyposażenia, a przede wszystkim - obsługę w przyjemnej atmosferze. Lek. dent. Mateusz Kufieta przykłada największą uwagę do komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjenta, ma przy tym doskonały kontakt z dziećmi, co potwierdzają referencje. W gabinetach Mat-Dent w Wodzisławiu Śląskim i Połomi korzystamy z wysokospecjalistycznego leczenia z zastosowaniem materiałów o najwyższej jakości.Nie pozwalamy sobie korzystać z półśrodków, każdy zabieg jest najpierw konsultowany, a zęby badamy i leczymy przy użyciu kamery (pacjent może obserwować na ekranie cały proces). To pozwala nam na zachowanie najwyższych standardów. Na każdym kroku staramy się udowadniać, że wizyta u dentysty nie musi kojarzyć się z bólem, lecz może być spotkaniem z troskliwym i zaufanym lekarzem w komfortowej atmosferze.