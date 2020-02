Maska Bistro – restauracja chińska Warszawa

Lubisz kuchnię azjatycką? Nie czekaj i wstąp do Bistro Maska w Warszawie. W naszym menu znajdziesz takie dania jak wiosenne krokiety, zupa z pierożkami Wonton, wieprzowina w sosie Jiang Bao, Kurczak z orzechami nerkowca lub smażone kalmary. Utwórz swój indywidualny zestaw obiadowi i zamów przepyszny deser np. smażone jabłko w cieście czy sałatkę z owoców tropikalnych. Serdecznie zapraszamy do zamówienia online, z dostawą i do odwiedzenia naszej knajpy osobiście.