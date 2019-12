Marianek to sklep internetowy, w którym znajdziecie Państwo artykuły dla dzieci i niemowląt. W skład naszej oferty wchodzą kocyki, poduszki, metryczki, termoforki i wiele innych. Zapraszamy Państwa do uzupełnienia wyprawki Waszego malucha lub wyposażenia łóżka czy pokoju starszego dziecka o przytulne i miłe w dotyku kocyki, poduszki, poszewki i inne artykuły. Wprawdzie nie otulą one do snu jak ramiona kochającego rodzica ale zapewnią ciepło i komfort podczas odpoczynku. Ponadto oferujemy bardzo modne turbany i kominy oraz elementy wystroju pokoju dziecka takie jak metryczki, ochraniacze do łóżeczka oraz poduszki w różnych kształtach i wiele, wiele innych. W mniej przyjemnych chwilach związanych z różnego rodzaju bólami oferujemy kojące termoforki z pestkami wiśni. Dopasowujemy się do potrzeb zmieniającego się rynku, dlatego jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój i wprowadzanie nowych produktów. Każdy produkt przygotowany jest z sercem i dbałością o każdy szczegół, z dbałością dobieramy wzory i kolory materiałów, aby cieszyły oko nie tylko dziecka ale też i rodzica. Szyjemy również na zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z indywidualną wyceną - na pewno się dogadamy