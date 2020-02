Makijaż okolicznościowy Poznań

Zapraszam chętne Panie na makijaż! Jestem certyfikowaną makijażystką z ogromną pasją. W swojej ofercie mam makijaż okolicznościowy (ślubny, dzienny, glow make-up), makijaż smokey eyes (kolorowy, matowy, czy brokatowy) oraz makijaż wieczorowy (dramatic cat eye, makijaż z kreską), co idealnie sprawdzi się na takich imprezach jak osiemnastka, czy studniówka. Pracuję na kosmetykach z takich firm jak Anastasia beverly hills, Huda, Too faced, Estee lauder, Zoeva i inne. Makijaż wykonuje na terenie Poznania z możliwością dojazdu do klientki. Serdecznie zapraszam do zapisów!