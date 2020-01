LiteroweLove

Jesteśmy największą w Polsce wypożyczalnią podświetlanych napisów i dekoracji ślubnych takich jak: LOVE w stylu RETRO (z żarówkami) Kolorowe LOVE 3D podświetlane RGB Pisane LOVE z żarówkami /podswieltenie RGB Drewniane LOVE (z żarówkami) MIŁOŚĆ w stylu RETRO ( z żarówkami) Kolorowa MIŁOŚĆ 3D podświetlana RGB Pisana MIŁOŚĆ z żarówkami /podswieltenie RGB Drewniana MIŁOŚĆ (z żarówkami) MR & MRS w stylu RETRO (z żarówkami) SERCE w stylu RETRO (z żarówkami) Drewniane SERCA (z żarówkami) Cyfry (z żarówkami) Inicjały (z żarówkami) Oferowane produkty dostępne są w różnych wariantach i wielkościach. A co najważniejsze posiadamy punkty najmu na terenie całej Polski. Nasz serwis umożliwia szybką i prostą rezerwację terminu online, na najbardziej odpowiednich dla Państwa warunkach.Nasze litery LOVE, MIŁOŚĆ, MR & MRS czy SERCE to piękna dekoracja na ślub, wesele, romantyczną kolację, zaręczyny, rocznicę, sesję zdjęciową, walentynki czy eventy o podobnym charakterze. Podświetlane napisy stanowią doskonałe tło do filmu i zdjęć w czasie zabaw i sesji zdjęciowych, a przy tym stwarzają niepowtarzalny klimat świetlny, zwłaszcza podczas pierwszego tańca. Podświetlane napisy z żarówkami ledowymi i RGB doskonale sprawdzą się w zastosowaniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wymieniając ich zalety nie można pominąć wysokiej jakości wykonania, stabilności i mobilności. Każda litera posiada odłączany przewód do szybkiego podłączenia do klasycznego gniazda zasilania - ich obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.