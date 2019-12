Legalna Budowa to portal internetowy prowadzony przez doświadczonych prawników i ekspertów od spraw nieruchomości współpracujących z innymi adwokatami, radcami prawnymi oraz notariuszami. Serwis skierowany do wszystkich, którzy mają do czynienia z budowlanymi sprawami, w tym do firm budowlanych, osób budujących własną nieruchomość, a także pełniących inne funkcje w budownictwie. Na blogu publikowane są informacje o zagadnieniach i prawie budowlanym oraz jego nowelizacji, praktyczne aspekty a także darmowe wzory dokumentów. Autorzy artykułów na bieżąco monitorują wszystkie zmiany w przepisach budowlanych i analizują nowe regulacje.