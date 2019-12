Kraty pomostowe ,kraty nacinane serrated, wycinane i kraty z bortnicami, kraty off-shore, stopnie stalowe

Od 2000 r. firma Sakostal prowadzi działalność handlową w zakresie zaopatrzenia, doradztwa technicznego i dostaw krat pomostowych, stopni schodowych, podestów stalowych.Nasza oferta to m.in :- kraty zgrzewane- kraty pomostowe prasowane (wciskane)- kraty kartonowe- kraty żaluzjowe- kraty security mesh- kraty off-shore- kraty do ruchu kołowego- kraty regałowe- kraty nacinane - serrated- kraty pomostowe nierdzewne- kraty wycinane i kraty z bortnicami- stopnie schodowe z krat pomostowych- uchwyty do krat pomostowychNa życzenie klientów dostarczamy również kraty i stopnie wg indywidualnych projektów i pod konkretne wymiary.Proponujemy dogodne warunki zakupu dotyczące terminów wykonania, asortymentu, rabatów i terminów płatności.Nasze kraty można wykorzystać m.in do :- pomosty robocze,- pomosty ciągów technologicznych,- przykrycia kanałów diagnostycznych,- schody przeciwpożarowe,- rampy najazdowe,- przykrycia włazów,- wypełnienia regałów.- elewacji, sufitów podwieszanych,- podjazdy dla niepełnosprawnych i jako wycieraczki wejściowe.Zapraszamy do kontaktu :Sakostal - bez wpadki - kraty, stopnie, płyty, siatki.Kontakt:tel. 662 683 002, 662 683 001Kraty security mesh - http://www.sakostal.pl/kratysecuritymesh/kraty, podesty, kratownice pomostowe hms,kraty wema, kraty pomostowe mostostal, stopnie schodowe ocynkowane,stopnie schodowe z krat zgrzewanych