Kominki Lexus - Andrzej Słoninka

Firma Kominki Wrocław - Andrzej Słoninka oferuje najwyższej jakości kominki z kamienia. Realizowane projekty są w całości oryginalne i dostosowywane do indywidualnych potrzeb, co sprawia, że wrocławskie kominki są bardzo cenione wśród nawet najbardziej wybrednych i wymagających klientów. Właściciel firmy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu służy kompleksową pomocą w zakresie dobrania odpowiedniego materiału, projektu obudowy lub portalu kominkowego oraz dobrania odpowiednich wkładów kominkowych. Wyroby są tworzone z wysokojakościowych, trwałych i estetycznych blatów marmurowych, szlachetnego onyksu, czy też blatów granitowych we Wrocławiu i na terenie całego Dolnego Śląska. Firmę można znaleźć pod adresem:Kominki Lexus - Andrzej Słoninkaul. Jelenia 5654-242 WrocławLub skontaktować się pod numerem telefonu 607 671 150