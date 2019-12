Klucz do filtrów przepływowych Dafi

Filtrowanie wody to dobry sposób na zdrową i świeża wodę bezpośrednio z kranu. Marka Dafi to polski fabrykant, który od lat produkuje filtry do wody czy akcesoria takie butelki oraz dzbanki filtrujące. Filtrowanie wody staje się coraz popularniejsze, a dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska przyrodniczego gdyż pozwala zmniejszyć zużycie wody butelkowanej ze hipermarketów. Marka Dafi do swoich filtrów przepływowych zaprojektowała specjalny klucz, dzięki któremu błyskawicznie możesz zamontować, zdemontować bądź wymienić filtr we własnym lokalu. Klucz pasuje do każdego rodzaju filtrów Dafi, a jego specjalnie skonstruowany wygląd znacząco usprawnia wszystkie czynności.